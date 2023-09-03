Садальский заступился за гонимую Ахеджакову: "Но я за неё!"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский удивлён тем, что никто из актёров не заступился за отстранённую от спектаклей Лию Ахеджакову.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что с Лией Ахеджаковой он находится по разную сторону баррикад, однако он вступился за народную артистку России.

"Но я за неё!" — поддержал звезду "Служебного романа" актёр.

Садальский назвал нонсесом снятие лауреата Госпремии России с ролей в "Современнике".

Заслуженный артист России пожалел о том, что Ахеджакова "ушла в политику".

"Жаль, что никто из театра или из нашего киноактерского общества не заступается за неё. Может, ей это и не надо, она самодостаточный человек, но зритель! Наш зритель — это я, наша Родина, а она едина", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Ранее Лия Ахеджакова объяснила, почему флаг Украины оказался у неё в руках.

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Ахеджакова заявила что не выносила флаг на сцену