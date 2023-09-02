Актриса Лия Ахеджакова оправдалась за флаг Украины в руках на сцене в Германии

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что главное управление МВД России по Москве начало проверку деятельности Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Расследование начато после того, как народная артистка вышла на сцену в Бремене с украинским флагом.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Журналистам издания "Газета.Ru" удалось побеседовать актрисой. По ее словам, это была спланированная провокация.

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", заявила звезда.

Артистка также отметила, что они пытались найти вручившего ей флаг человека, однако этого не удалось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.