Сегодня, 2 сентября, стало известно, что главное управление МВД России по Москве начало проверку деятельности Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Расследование начато после того, как народная артистка вышла на сцену в Бремене с украинским флагом.
Журналистам издания "Газета.Ru" удалось побеседовать актрисой. По ее словам, это была спланированная провокация.
"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", заявила звезда.
Артистка также отметила, что они пытались найти вручившего ей флаг человека, однако этого не удалось.
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