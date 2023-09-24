Владимир Познер заявил, что жив и не уезжал из России

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный российский телевизионный журналист Владимир Познер рассказал, куда он пропал. Ведущий в Telegram-канале заявил, что Россию не покидал, а также заверил, что здоров и помнит о своей аудитории, но просто "исчез".

Фото: prt scr youtube.com/вДудь

Объяснить, насколько долго продлится его исчезновение из медийного поля, публицист не смог. Хотя и не исключил, что навсегда. По его словам, это покажет время.

Напомним, программа "Познер" пропала из сетки вещания Первого канала сразу после начала СВО. Сам ведущий публично по поводу специальной военной операции никак не высказывался.

Ранее появился список ведущих, которые пропали с Первого канала после начала спецоперации на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.