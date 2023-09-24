Известный российский телевизионный журналист Владимир Познер рассказал, куда он пропал. Ведущий в Telegram-канале заявил, что Россию не покидал, а также заверил, что здоров и помнит о своей аудитории, но просто "исчез".
Объяснить, насколько долго продлится его исчезновение из медийного поля, публицист не смог. Хотя и не исключил, что навсегда. По его словам, это покажет время.
Напомним, программа "Познер" пропала из сетки вещания Первого канала сразу после начала СВО. Сам ведущий публично по поводу специальной военной операции никак не высказывался.
Ранее появился список ведущих, которые пропали с Первого канала после начала спецоперации на Украине.
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