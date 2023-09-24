Некоторые российские артисты пропали с телевидения, в частности с Первого канала, после начала специальной военной операции на Украине. Их имена назвало издание NEWS.ru.
Первым в списке значится известный журналист Владимир Познер, который вёл авторскую программу. Из сетки вещания она исчезла в конце февраля прошлого года.
Из эфира также убрали и ток-шоу "Пусть говорят", которое вёл Дмитрий Борисов. Программа снова вернулась в мае прошлого года, но показ прекратился в начале 2023-го года.
Перестала выходить и передача "Вечерний Ургант", которую вёл Иван Ургант. Актёр в день начала СВО разместил в своих соцсетях чёрный квадрат. Официально об увольнении телеведущего с Первого канала не сообщалось, но он так и не вернулся в эфир.
Лишился места ведущего шоу "Сегодня вечером" и юморист Максим Галкин*. Он уехал из России, осудив действия властей страны.
Отказался вести проекты на федеральных каналах телеведущий Дмитрий Нагиев. Генеральный продюсер телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев устал и решил взять отпуск, а журналистка Ксения Собчак связала его уход со спецоперацией.
Ранее в Ростовской области произошёл скандал на свадьбе из-за песни украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка).
* внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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