NEWS.ru составило список ведущих, пропавших с Первого канала после начала СВО

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые российские артисты пропали с телевидения, в частности с Первого канала, после начала специальной военной операции на Украине. Их имена назвало издание NEWS.ru.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

Первым в списке значится известный журналист Владимир Познер, который вёл авторскую программу. Из сетки вещания она исчезла в конце февраля прошлого года.

Из эфира также убрали и ток-шоу "Пусть говорят", которое вёл Дмитрий Борисов. Программа снова вернулась в мае прошлого года, но показ прекратился в начале 2023-го года.

Перестала выходить и передача "Вечерний Ургант", которую вёл Иван Ургант. Актёр в день начала СВО разместил в своих соцсетях чёрный квадрат. Официально об увольнении телеведущего с Первого канала не сообщалось, но он так и не вернулся в эфир.

Лишился места ведущего шоу "Сегодня вечером" и юморист Максим Галкин*. Он уехал из России, осудив действия властей страны.

Отказался вести проекты на федеральных каналах телеведущий Дмитрий Нагиев. Генеральный продюсер телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев устал и решил взять отпуск, а журналистка Ксения Собчак связала его уход со спецоперацией.

Ранее в Ростовской области произошёл скандал на свадьбе из-за песни украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка).

* внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Иван Ургант об СВО и своём возвращении в Россию