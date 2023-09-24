В Ростовской области произошёл скандал на свадьбе из-за песни Верки Сердючки

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На свадьбе в Новочеркасске Ростовской области случился скандал из-за украинского исполнителя Андрея Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка).

Фото: Аккаунт в Instagram* Верки Сердючки

Праздник, устроенный молодожёнами в субботу в центре города, проходил в уютной дружеской атмосфере, пока кому-то из гостей не захотелось потанцевать под Сердючку. Включённая композиция была с известным проукраинским подтекстом.

Одна из женщин возмутилась этому. Начался конфликт, урегулировать который пришлось вызванным полицейским.

По словам одного из очевидцев, возмущённая женщина стала кричать на людей и позвонила в полицию.

Ростовчане в соцсетях отметили, что подобные треки на праздниках и в общественных местах включать не стоит, так как это является провокацией.

Ранее в Севастополе на мужчину написали заявление за то, что он пел Сердючку в караоке.

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