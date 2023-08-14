В Севастополе заявили на мужчину за то, что он пел Сердючку в караоке

В Севастополе мужчина решил проявить свой вокальный талант в караоке и исполнить песню из репертуара Верки Сердючки (Андрея Данилко). Однако это не всем понравилось, пишет Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Фото: cont.ws

Сообщается, что инцидент произошёл 12 августа в кафе "Калипсо" на набережной. Отдыхавший там Денис С. услышал, что другой гость поет песни украинского исполнителя. Это его крайне возмутило.

По словам Дениса, он попытался сначала поговорить с "нарушителем порядка" и объяснить ему, что сейчас такие песни петь неприемлемо. Однако мужчина ответил, что не в курсе и продолжил петь.

После этого Денис вызвал в заведение полицию, а его собеседник, узнав об этом, поспешил скрыться до приезда сотрудников.

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