Вайкуле заявила, что не пригласила Лободу на фестиваль в Юрмале не из-за Данилко

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не пригласила исполнительницу Светлану Лободу на фестиваль в Юрмале не из-за Андрея Данилко (Верка Сердючка). И он никаких условий не ставил.

Фото: rosbalt.ru

По словам Вайкуле, Данилко даже не знал, кто будет.

"Он не спрашивал. Андрей — состоявшийся артист, он знает меня, он понимает, что я не сделаю ничего неправильного, у нас одинаковый подход (к военным действиям на Украине — прим. ред.). Зачем ему у меня спрашивать? Ну а я сделала так, как я считала нужным", — заявила певица в интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

Она добавила, что были и те украинские артисты, которые отказались приехать. Но их Вайкуле решила не переубеждать.

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Лайма Вайкуле Фестиваль 2023