Лайма Вайкуле: Пугачёва не стала бы выступать на фестивале в Юрмале даже за миллион евро

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала слухи о том, что уехавшая из России Алла Пугачёва якобы запросила 200 тысяч евро за выступление на фестивале "Рандеву" в Юрмале.

Фото: 7days.ru

По словам Вайкуле речь о деньгах даже не шла.

"Если бы я ей предложила миллион, она бы не выступила… Я не предлагала и она не просила. Алла решила для себя, что она ушла со сцены. У неё дети, у неё Максим... Она счастлива, и в таком душевном покое выглядит замечательно, что бы там ни придумывали. Опять враньё!", — высказалась певица в интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

Она также добавила, что фестиваль в Латвии прошёл на одном дыхании. И никаких проблем ни на репетициях, ни на концертах не было.

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