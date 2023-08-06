Директора Аллы Пугачёвой не было на фестивале в Юрмале: куда она пропала

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рядом с уехавшей из России певицей Аллой Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале не было её директора Елены Чупраковой. На это обратили внимание некоторые поклонники. Куда пропала много лет сопровождавшая Примадонну помощница, разбиралось издание "Абзац".

Фото: rnews.ru

Сама Чупракова ведёт достаточно закрытый образ жизни и не рассказывает о себе, пишет автор статьи. Известно, что должность генерального директора предприятия Пугачёвой ООО "АБП" она занимала с 2010 года до его ликвидации. Кроме того, работала Елена и с актёром Александром Абдуловым более десяти лет вплоть до его смерти.

А спустя несколько лет взяла шефство над участником украинской "Фабрики звёзд — 3", исполнителем шансона Виталием Чирвой. И работает его администратором и сейчас.

Информацию о передвижениях Пугачёвой Чупракова в основном давать отказывалась, сделав исключение в мае этого года.

По словам помощницы, сейчас она на пенсии, хотя и продолжает работать с певицей. Она не раскрывает детали их сотрудничества. О том времени, когда Алла Борисовна жила в России, Елена вспоминает с ностальгией.

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