Рядом с уехавшей из России певицей Аллой Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале не было её директора Елены Чупраковой. На это обратили внимание некоторые поклонники. Куда пропала много лет сопровождавшая Примадонну помощница, разбиралось издание "Абзац".
Сама Чупракова ведёт достаточно закрытый образ жизни и не рассказывает о себе, пишет автор статьи. Известно, что должность генерального директора предприятия Пугачёвой ООО "АБП" она занимала с 2010 года до его ликвидации. Кроме того, работала Елена и с актёром Александром Абдуловым более десяти лет вплоть до его смерти.
А спустя несколько лет взяла шефство над участником украинской "Фабрики звёзд — 3", исполнителем шансона Виталием Чирвой. И работает его администратором и сейчас.
Информацию о передвижениях Пугачёвой Чупракова в основном давать отказывалась, сделав исключение в мае этого года.
По словам помощницы, сейчас она на пенсии, хотя и продолжает работать с певицей. Она не раскрывает детали их сотрудничества. О том времени, когда Алла Борисовна жила в России, Елена вспоминает с ностальгией.
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