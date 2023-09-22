Композитор Александра Пахмутова стойко выдержала всю церемонию похорон мужа, поэта-песенника Николая Добронравова, от начала до конца. Об этом рассказал близкий друг семьи певец Юлиан, который также присутствовал на прощании.
Артист в бесед с msk1.ru отметил, что восхищён Пахмутовой. По его словам, сейчас она не одна, а в кругу семьи — с ней её брат и племянник.
Настроение у неё меняется часто — может увидеть какие-то фотографии и начать вспоминать совместные моменты с Николаем Николаевичем, добавил Юлиан.
По его мнению, со временем она придёт в себя, так как характер у неё необыкновенно сильный.
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