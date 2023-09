Композитор Александра Пахмутова стойко выдержала всю церемонию похорон мужа, поэта-песенника Николая Добронравова, от начала до конца. Об этом рассказал близкий друг семьи певец Юлиан, который также присутствовал на прощании.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.