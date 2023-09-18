Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за смерти мужа: плачет, не переставая

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Александра Пахмутова глубоко скорбит из-за смерти любимого супруга и соавтора Николая Добронравова. Известие об уходе мужа она сначала восприняла достаточно стойко, но сегодня её эмоциональное состояние резко ухудшилось. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источники в окружении звезды.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

По их словам, вдова плачет весь день, практически не переставая. Она находится под присмотром врачей, ей дают успокоительное.

Собеседник издания добавил, что сегодня к композитору пришло осознание произошедшего, поэтому "пока непросто".

Ранее стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти Добронравова.

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