Композитор Александра Пахмутова глубоко скорбит из-за смерти любимого супруга и соавтора Николая Добронравова. Известие об уходе мужа она сначала восприняла достаточно стойко, но сегодня её эмоциональное состояние резко ухудшилось. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источники в окружении звезды.
По их словам, вдова плачет весь день, практически не переставая. Она находится под присмотром врачей, ей дают успокоительное.
Собеседник издания добавил, что сегодня к композитору пришло осознание произошедшего, поэтому "пока непросто".
Ранее стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти Добронравова.
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