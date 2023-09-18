Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Александра Пахмутова очень переживает из-за смерти мужа и соавтора Николая Добронравова. Уже известно, что 93-летняя вдова приедет проститься с ним на Новодевичье кладбище в Москве.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

В окружении Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании, сообщает "МК".

Близкие отметили, что Александра Николаевна сильно переживает, поддерживают её с помощью медикаментов. С мыслью о том, что Николая Николаевича больше нет, она ещё не свыклась. Разговоры все — о нём.

Также вдова поэта заявила о желании проводить его достойно, отметив, что это сейчас главное.

Ранее певец Юлиан рассказал о состоянии Пахмутовой после смерти Добронравова.

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