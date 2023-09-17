Певец Юлиан рассказал о том, как чувствует себя композитор Александра Пахмутова после ухода из жизни супруга — поэта-песенника Николая Добронравова. До своего 95-летнего юбилея он не дожил всего два месяца.
"Сейчас главное — здоровье Александры Николаевны. Для неё уход Николая Николаевича — страшный удар... Она была для него мелодией, а он — преданным Орфеем. Они не расставались ни на день", — заметил артист в беседе с "МК".
По его словам, Пахмутова и Добронравов были одним целым. У них была "любовь по Экзюпери".
И потеря это не только для неё, но и для всего поэтического и песенного мира, заключил собеседник издания.
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