Певец Юлиан рассказал о "страшном ударе" для Пахмутовой после смерти Добронравова

Певец Юлиан рассказал о том, как чувствует себя композитор Александра Пахмутова после ухода из жизни супруга — поэта-песенника Николая Добронравова. До своего 95-летнего юбилея он не дожил всего два месяца.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

"Сейчас главное — здоровье Александры Николаевны. Для неё уход Николая Николаевича — страшный удар... Она была для него мелодией, а он — преданным Орфеем. Они не расставались ни на день", — заметил артист в беседе с "МК".

По его словам, Пахмутова и Добронравов были одним целым. У них была "любовь по Экзюпери".

И потеря это не только для неё, но и для всего поэтического и песенного мира, заключил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Умер легендарный поэт-песенник Николай Добронравов