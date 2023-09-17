Пахмутовой вызывали "скорую помощь": весть о смерти Добронравова оказалось слишком тяжёлой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Потерявшая супруга и соавтора Николая Добронравова композитор Александра Пахмутова к страшному известию об его уходе из жизни готова морально не была. Ей пришлось вызывать "скорую помощь", сообщает "МК".

Фото: Скриншот с видео, YouTube

Знакомая семьи рассказала, что окружающие Александру Николаевну люди сделали всё возможное, чтобы смягчить печальную весть, которая могло просто убить сильную, но всё-таки такую хрупкую женщину.

В самый тяжёлый момент жизни с ней рядом находились известные российские врачи, которые приняли решение подстраховаться и вызвать "скорую помощь" на тот случай, если потребуется помощь медиков.

Страшную весть сообщить доверили близкому родственнику Александры Николаевны. Её скорбь пока не решается нарушить звонком с выражением сочувствия никто из друзей из шоу-бизнеса.

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