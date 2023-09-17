Потерявшая супруга и соавтора Николая Добронравова композитор Александра Пахмутова к страшному известию об его уходе из жизни готова морально не была. Ей пришлось вызывать "скорую помощь", сообщает "МК".
Знакомая семьи рассказала, что окружающие Александру Николаевну люди сделали всё возможное, чтобы смягчить печальную весть, которая могло просто убить сильную, но всё-таки такую хрупкую женщину.
В самый тяжёлый момент жизни с ней рядом находились известные российские врачи, которые приняли решение подстраховаться и вызвать "скорую помощь" на тот случай, если потребуется помощь медиков.
Страшную весть сообщить доверили близкому родственнику Александры Николаевны. Её скорбь пока не решается нарушить звонком с выражением сочувствия никто из друзей из шоу-бизнеса.
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