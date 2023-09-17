Стали известны подробности смерти поэта Николая Добронравова: умер в реанимации

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Муж композитора Александры Пахмутовой легендарный поэт-песенник Николай Добронравов переживал в последнее время непростые времена. Он не мог ходить, а умер в реанимации одной из столичных больниц. Об этом рассказали в окружении поэта, пишет "МК".

Фото: Скриншот с видео, YouTube

По словам приятельница семьи, для Николая Николаевича последний год был очень трудным. Он фактически не ходил и не мог вставать.

Некоторое время назад супруги переболели коронавирусом, после чего Добронравов стал сдавать. Его состояние постепенно ухудшалось, о чём знали все, добавила собеседница издания.

Она отметила, что Пахмутова всегда была рядом с мужем. Большую часть времени пара проживала в санатории. Там же провели и это лето.

Врачи делали всё возможное, чтобы помочь поэту, однако состояние не улучшалось. Он был в сознании, всё понимал и мог разговаривать. Ухудшение началось в конце лета.

"Последняя неделя была очень трудной. Его госпитализировали. Николай Николаевич находился в реанимации. В палату интенсивной терапии к нему никого не пускали. Александра Николаевна ждала его дома, надеялась, что всё образуется. Хотя, конечно, она все понимала", — заключила приятельница семьи.

Знаменитый автор многих любимых песен, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов ушёл из жизни на 95-м году жизни 16 сентября.

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Умер Николай Добронравов