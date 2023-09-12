Российский лидер Владимир Путин высказался по поводу граждан, которые покинули страну в начале спецоперации, а затем приняли решение вернуться обратно.
Как пояснил глава государства, в нынешних условиях чувство сопричастности с родиной остаётся очень важным.
"По поводу возвращенцев я ещё не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается", — подчеркнул президент в рамках ВЭФ-2023.
Ранее стало известно, что в Россию вернулся блогер Даня Милохин. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны забрать тиктокера в армию во время осенней призывной кампании.
Кроме того, на российском телевидении снова появилась певица Ани Лорак, которая осуждала вооружённый конфликт.
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