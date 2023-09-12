Президент Путин: по поводу "возвращенцев" в РФ наблюдается хорошая тенденция

Российский лидер Владимир Путин высказался по поводу граждан, которые покинули страну в начале спецоперации, а затем приняли решение вернуться обратно.

Фото: openverse.org

Как пояснил глава государства, в нынешних условиях чувство сопричастности с родиной остаётся очень важным.

"По поводу возвращенцев я ещё не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается", — подчеркнул президент в рамках ВЭФ-2023.

Ранее стало известно, что в Россию вернулся блогер Даня Милохин. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны забрать тиктокера в армию во время осенней призывной кампании.

Кроме того, на российском телевидении снова появилась певица Ани Лорак, которая осуждала вооружённый конфликт.