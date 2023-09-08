Блогер Даня Милохин спустя год после побега вернулся в Россию.

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StarHit пишет, что еще недавно блогер Даня Милохин уверял, что не вернется в Россию в ближайшем будущем, хотя не исключает такой возможности. Милохин опасался гнева соотечественников из-за шуточного исполнения гимна Украины вместе с другом — блогером Артуром Бабичем. Также Даня переживал из-за своего резкого ухода из телепроекта "Ледниковый период", ведь тогда он подвел свою партнершу фигуристку Евгению Медведеву и всю команду проекта. Даня переехал в Дубай и долгое время жил за счет своих известных друзей, в том числе рэпера Моргенштерна*.

Фото: Личный аккаунт Дани Милохина в Instagram

"То, что я уехал из России — вот что повлияло! У меня нет рекламы вообще! Зарабатываю ноль, реально ноль. Зато у меня есть друзья, — откровенничал как-то блогер.

Похоже, мнение 21-летней звезды тиктока кардинально поменялось. Он смог прилететь в Россию и выложить пару сторис в своих соцсетях. В Москве Милохин встретился с друзьями, а также посетил Красную площадь.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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