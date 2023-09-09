Генерал Картаполов рассказал о ротации мобилизованных за счёт контрактников

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Новая мобилизация для ротации военнослужащих в зоне СВО не нужна. Для этого будут задействовать контрактников. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с "Лента.ру".

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По словам депутата, для этого и набирают контрактников. И их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, поэтому ротация будет идти за счёт этого.

Генерал напомнил, что в рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. А по контракту на сегодняшний день — более 200 тысяч военнослужащих только за этот год. И к концу года будет соотношение практически один к одному, а то и больше, заключил он.

Ранее военком Ростовской области назвал фейком "приказ Шойгу" о мобилизации 200 тысяч россиян.

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