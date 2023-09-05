Военком Ростовской области назвал фейком "приказ Шойгу" о мобилизации 200 тысяч россиян

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети распространяется фото якобы "приказа" министра обороны РФ Сергея Шойгу о возобновлении осенью частичной мобилизации. В "документе" говорится, что планируется дополнительно призвать 200 тысяч россиян с 11 сентября по 1 ноября.

Фото: t.me/newsfrol

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил в беседе с корреспондентом 161. RU, что это фейк.

Военком также добавил, что ничего больше сказать не может, так как официально никаких распоряжений не поступало.

"Мы первый раз об этом слышим. Кроме того, что было объявлено официально, больше никаких указаний не было и не будет", — заключил собеседник издания.

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