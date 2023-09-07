В Запорожской области в 2024 году намерены завершить газификацию

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Врио губернатора Запорожской области, Евгений Балицкий, объявил о планах завершить газификацию всех районов области, включая те, которые ранее не имели магистральных газопроводов, до конца 2024 года.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Ранее эти районы оставались незавершенными в процессе газификации, но благодаря прокладке магистральных газопроводов в Приазовском и Приморском районах области, сейчас есть возможность провести средний и низкий давление газа.

Врио губернатора также отметил, что эти работы включены в программу развития области на 2023 и 2024 годы, и область планирует завершить газификацию в следующем году.

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