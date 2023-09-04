«Иллюзия бодрости»: психолог рассказала, как Краснодар стал городом кофеманов

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Вне зависимости от времени суток, в любой кофейне Краснодара можно услышать заказы типа: "Латте на кокосовом" или "Эспрессо-тоник, пожалуйста". Трудно найти посетителя, который не угощает себя кофе. Просто стоит взглянуть на толпы людей на Ставропольской или Красной улицах, и практически у каждого будет стакан с кофейным напитком.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Психолог Любовь Владыкина объясняет: "Могу предположить, что кофе — символ комфортной цивилизации. Во всяком случае, сама кофейня, а запах свежесваренного кофе, как правило, ассоциируются с уютом, теплом и покоем. В наши дни такой опыт более востребован, уровень тревожности очень высок. Возможно, это связано с распространением депрессии в современном обществе. Обычно депрессия сопровождается усталостью, а кофеин может придать ощущение бодрости".

По данным rostovgazeta.ru, Кофейни Краснодара представлены практически в каждом районе и микрорайоне. В этих заведениях можно найти все, что только пожелает кофеман: разнообразные сорта кофейных зерен, разные степени обжарки, а также множество альтернативных методов приготовления кофе, таких как воронка, кемекс, сифон, аэропресс и даже гейзер.

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