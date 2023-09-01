На канале "Россия 1" Андрей Малахов сделал обширный выпуск своей программы "МАЛАХОВ", посвящённый старообрядцам — казакам-некрасовцам, которые отмечают 60-летие возвращения на свою родину.
В студии присутствовала провидица Анастасия (Прасковья) Ялуплина, получившая прозвище "бабушка Паша". Люди приезжают к ней за предсказаниями и помощью, она помогает от бесплодия и отмаливает от бед. Провидица ответила на вопросы о будущем России, включая исход спецоперации.
"Всё добро, всё хорошо. На Господа надеемся, Господь всё нам даст, всё мы получим. И здоровье, чтобы было у всех", — ответила бабушка Паша.
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