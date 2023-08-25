Песков назвал ложью сообщения Запада, что Пригожин был убит якобы "по заданию Кремля"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в западной прессе сообщения о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был убит якобы "по заданию Кремля".

Фото: kremlin.ru

Песков отметил, что вокруг авиакатастрофы с бизнес-джетом и трагической гибели пассажиров появляется много спекуляций, которые на Западе подают с "известного угла".

"Всё это ложь. Нужно, освещая эту проблематику, основываться на фактах. Фактов пока немного, их ещё предстоит выяснить в ходе следственных действий", — заявил он.

Он также напомнил слова Владимира Путина, который призвал дождаться результатов следствия и необходимых экспертиз.

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