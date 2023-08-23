В Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы самолёта Embraer 600, который потерпел крушение сегодня вечером в Тверской области. Бизнес-джет принадлежал компании бизнесмена Евгения Пригожина.
Среди пассажиров действительно значится его имя и фамилия, добавили в ведомстве.
В МЧС ранее заявили, что все 10 человек, находившиеся на борту погибли. Был ли среди пассажиров сам Пригожин, пока неизвестно.
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