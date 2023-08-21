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Прилепин высказался о выступлении солиста группы "Звери" на Украине

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Общество

Захар Прилепин прокомментировал концерт фронтмена группы "Звери" Романа Билыка перед участниками спецоперации на Украине.

Прилепин высказался о выступлении солиста группы "Звери" на Украине
Фото: Фото из ВК-аккаунта Романа билыка https://vk.com/rz

Прилепин признался, что группу "Звери" терпеть не мог, так как музыкальный коллектив и сам Рома его "бесили".

Писатель отметил, что носитель украинской фамилии Рома Билык из Таганрога.

"Потом, в начале СВО, он написал в блоге, что против любой войны. А теперь вдруг объявился на Донбассе. И поёт бойцам. И бойцы ему рады", — написал литератор в своём Telegram-канале.

Прилепин объяснил, что после этого он к Роме "сразу потеплел".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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