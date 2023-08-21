Прилепин высказался о выступлении солиста группы "Звери" на Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Захар Прилепин прокомментировал концерт фронтмена группы "Звери" Романа Билыка перед участниками спецоперации на Украине.

Фото: Фото из ВК-аккаунта Романа билыка https://vk.com/rz

Прилепин признался, что группу "Звери" терпеть не мог, так как музыкальный коллектив и сам Рома его "бесили".

Писатель отметил, что носитель украинской фамилии Рома Билык из Таганрога.

"Потом, в начале СВО, он написал в блоге, что против любой войны. А теперь вдруг объявился на Донбассе. И поёт бойцам. И бойцы ему рады", — написал литератор в своём Telegram-канале.

Прилепин объяснил, что после этого он к Роме "сразу потеплел".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.