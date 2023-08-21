Захар Прилепин прокомментировал концерт фронтмена группы "Звери" Романа Билыка перед участниками спецоперации на Украине.
Прилепин признался, что группу "Звери" терпеть не мог, так как музыкальный коллектив и сам Рома его "бесили".
Писатель отметил, что носитель украинской фамилии Рома Билык из Таганрога.
"Потом, в начале СВО, он написал в блоге, что против любой войны. А теперь вдруг объявился на Донбассе. И поёт бойцам. И бойцы ему рады", — написал литератор в своём Telegram-канале.
Прилепин объяснил, что после этого он к Роме "сразу потеплел".
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