Выступивший против СВО солист группы "Звери" дал концерт на Украине

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Критиковавший проведение спецоперации на Украине фронтмен группы "Звери" Роман Билык дал концерт перед российскими военными в Донбассе.

Фото: Фото из ВК-аккаунта Романа Билыка https://vk.com/rz

О концерте на Украине исполнителяи хита "Районы-кварталы" рассказал военкор Семён Пегов в своем Telegram-канале.

Военкор разместил кадры, на которых музыкант в шлеме и бронежилете следит за пуском снаряда. Также на видео солист группы "Звери" исполняет песни для бойцов СВО под гитару.

После начала спецоперации на Украине на официальной страничке сообщества группы "Звери" появился пост с осуждением СВО. Билык, детство которого прошло в Мариуполе, тоже раскритиковал СВО. В данный момент эти посты исчезли.

Группа "Звери" была приглашена в качестве хедлайнера на ПМЭФ, однако концерт был отменён из-за антивоенной позиции солиста музыкального коллектива.

Ранее сообщалось, что лидер группы "Звери" судился с частной школой.

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Районы-кварталы