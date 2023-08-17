Курская чиновница в ответ на упрёки горожан пожаловалась на "зажравшийся народ"

Чиновница из Курска ответила на претензии жителей города Курчатова по поводу мусора и заявила, что "за всеми свиньями не наубираешься".

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Спор между горожанами и чиновницей развернулся в одном из городских пабликов. Женщина отреагировала на нападки в адрес администраци города по поводу замусоренных дорог.

Чиновница обвинила жителей города в том, что они сами развели беспорядок. Она также отметила, что люди "что ни сделай, ко всему докопаются".

Такие заявления не понравились гражданам, которые осудили слова чиновницы.

Сотрудница администрации позже объяснила, что её слова перевернули. Шумиху вокруг её комментария она назвала очередным хайпом.

"Жителей города я не оскорбляла", — заверила женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина запустила в главу Углегорска ботинком.

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