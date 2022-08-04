Метанием плесневелого ботинка в мэра Углегорска закончилась встреча с губернатором на Сахалине. Женщина, атаковавшая главу города, объяснила мотивы своего поступка.
Во время встречи с губернатором Валерием Лимаренко Людмила Аникеева пожаловалась на то, что мэр Углегорского района Дмитрий Цуканов несколько лет предлагает ей поменять аварийный дом на ещё более аварийный.
У женщины имеется решение суда, согласно которому администрация должна предоставить ей пригодное для проживания жильё, однако реализовано это предписание не было.
Губернатор посоветовал Аникеевой написать заявление в прокуратуру, на что женщина ответила, что прокурор уже в курсе её дела.
Последним аргументом женщины стал заплесневелый ботинок, которым она запустила в Цуканова.
"Посмотрите, что творится у меня дома!" — крикнула в момент броска жительница Сахалина.
Женщина уже даёт объяснение представителям правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что пенсионер МВД на Сахалине испортил ножом Z-баннер с лозунгом "Своих не бросаем".
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