Жительница Сахалина запустила в главу Углегорска заплесневелым ботинком

Метанием плесневелого ботинка в мэра Углегорска закончилась встреча с губернатором на Сахалине. Женщина, атаковавшая главу города, объяснила мотивы своего поступка.

Во время встречи с губернатором Валерием Лимаренко Людмила Аникеева пожаловалась на то, что мэр Углегорского района Дмитрий Цуканов несколько лет предлагает ей поменять аварийный дом на ещё более аварийный.

У женщины имеется решение суда, согласно которому администрация должна предоставить ей пригодное для проживания жильё, однако реализовано это предписание не было.

Губернатор посоветовал Аникеевой написать заявление в прокуратуру, на что женщина ответила, что прокурор уже в курсе её дела.

Последним аргументом женщины стал заплесневелый ботинок, которым она запустила в Цуканова.

"Посмотрите, что творится у меня дома!" — крикнула в момент броска жительница Сахалина.

Женщина уже даёт объяснение представителям правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что пенсионер МВД на Сахалине испортил ножом Z-баннер с лозунгом "Своих не бросаем".