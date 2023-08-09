"Отмывавшему" деньги клиентов ярославцу грозит до семи лет тюрьмы

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В период с 2019 по 2023 годы 59-летний житель Ярославля занимался подпольной деятельностью, действуя под видом физического лица. Прельщаясь денежной выгодой, он оказывал услуги как гражданам, так и юридическим лицам по отмыванию денежных средств.

Фото: grozny-inform.ru

При этом данная деятельность не имела никакой законной регистрации в рамках признанных кредитных организаций. Вместо этого центром этой незаконной "банковской" деятельности стало обычное офисное помещение, расположенное в Кировском районе Ярославля. Эти факты были тщательно раскрыты благодаря кропотливой работе Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции.

В ходе всестороннего расследования было установлено, что в течение нескольких лет этот человек путём совершения ряда незаконных операций накопил сумму в размере более 13 млн. рублей. Эти операции осуществлялись под видом комиссионного вознаграждения. В настоящее время на "отмывателя" денег наложены ограничения на выезд за границу. В случае вынесения обвинительного приговора суровость наказания может распространяться на максимальное тюремное заключение сроком до семи лет.

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