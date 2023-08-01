Немцам не хватает денег на еду хотя бы через день

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Европейское статистическое агентство Eurostat предоставило данные, согласно которым все большему числу немцев не хватает денег, чтобы обеспечить себе достойное питание хотя бы через день. Информацию запросила левая парламентская группа, и первоначально об этом сообщил "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

Фото: freepik.com

Исследование касалось "финансовой неспособности позволить себе питание мясом, птицей или рыбой (или соответствующее вегетарианское питание) хотя бы через день". По данным за 2021 год, такой проблемой сталкивалось 10,5% населения Германии, а за предыдущий год этот показатель составлял 11,4%. Таким образом, около десяти миллионов граждан страны испытывают затруднения с питанием.

Особенно тяжело приходится одиноким родителям. Данные свидетельствуют, что почти каждый пятый одинокий родитель с детьми не может позволить себе регулярное питание через день. Сравнив данные за 2021 и 2022 годы, можно отметить значительный рост этой проблемы с 16,7% до 19,3%.

Вероятной причиной ухудшения ситуации является рост инфляции, которая особенно сильно повлияла на продукты питания. В прошлом году, более бедные семьи и одиночные родители столкнулись с негативными последствиями инфляции в большей степени, чем средние немецкие домохозяйства.

Дитмар Барч, глава левой парламентской группы, обвинил федеральное правительство и федерального министра продовольствия Джема Оздемира в бездействии по отношению к росту цен на продукты питания. Он считает, что бедность и инфляция нашли свое отражение в предоставленных данных, особенно это затрагивает детей. Барч призывает к хотя бы временной отмене НДС на основные продукты питания и строгому государственному контролю над ценами в супермаркетах. Он подчеркивает, что высокие цены ведут к ухудшению ситуации с питанием, и таким образом, пища становится недоступной для многих людей.