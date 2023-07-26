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ФСБ попросила суд арестовать политолога Кагарлицкого*

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Общество

Федеральная служба безопасности попросила Сыктывкарский городской суд арестовать политолога Бориса Кагарлицкого* (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

ФСБ попросила суд арестовать политолога Кагарлицкого*
Фото: billeder.jyllands-posten .dk

Ранее во вторник, 25 июля, в отношении публициста было возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма.

Адвокат обвиняемого уточнил, что его подзащитному вменяют ч.2 ст.205.2. УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета".

Причиной для расследования в отношении Кагарлицкого* стала его публикация о теракте на Керченском мосту, произошедшем в 2022 году. Если вина политолога будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.

*Признан иностранным агентом

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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