Федеральная служба безопасности попросила Сыктывкарский городской суд арестовать политолога Бориса Кагарлицкого* (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).
Ранее во вторник, 25 июля, в отношении публициста было возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма.
Адвокат обвиняемого уточнил, что его подзащитному вменяют ч.2 ст.205.2. УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета".
Причиной для расследования в отношении Кагарлицкого* стала его публикация о теракте на Керченском мосту, произошедшем в 2022 году. Если вина политолога будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.
*Признан иностранным агентом
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