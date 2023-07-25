Невзорова* оштрафовали за публикации без метки иноагента

По данным объединенной пресс-службы судов города, Приморский суд Санкт-Петербурга вынес решение о наложении штрафа в размере 40 тыс. рублей на журналиста Александра Невзорова, который признан в России иноагентом. Штраф был наложен за публикацию материалов без маркировки иностранного агента в его Telegram-канале.
Согласно представленным Роскомнадзором материалам, в 11:14 22 марта 2023 года в Telegram-канале nevzorovtv Невзоров распространил информацию без указания на то, что он является иностранным агентом или что материалы связаны с его деятельностью в качестве такового.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении согласно ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в отношении Александра Невзорова и назначил административный штраф в размере 40 тыс. рублей.
* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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