Эксперт по фэншуй Николаева объяснила, как обустроить рабочее место, чтобы добиться успех в делах

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала о том, что организация пространства на рабочем столе может влиять на достижение успеха в делах. Она отметила: важно, чтобы человек сидел лицом к открытому пространству, а за спиной была стена.

Фото: freepik.com

Специалист также рассказала, что на рабочем месте не должно быть беспорядка или мусора, так как это может негативно сказаться на работе и настроении в целом.

Николаева подчеркнула: плохо, когда человек сидит спиной к входной двери. Это повышает риски потери собственного дела. Может произойти предательство со стороны коллеги или делового партнёра. Об этом сообщает Москва 24.

"Например ноутбук удачнее всего ставить по центру в зоне карьеры. По левую руку в зоне знаний можно хранить книги и полезные журналы. А по правую, в зоне связей — телефон, а также визитницу", — сообщила астролог.