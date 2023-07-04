Эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала о том, что организация пространства на рабочем столе может влиять на достижение успеха в делах. Она отметила: важно, чтобы человек сидел лицом к открытому пространству, а за спиной была стена.
Специалист также рассказала, что на рабочем месте не должно быть беспорядка или мусора, так как это может негативно сказаться на работе и настроении в целом.
Николаева подчеркнула: плохо, когда человек сидит спиной к входной двери. Это повышает риски потери собственного дела. Может произойти предательство со стороны коллеги или делового партнёра. Об этом сообщает Москва 24.
"Например ноутбук удачнее всего ставить по центру в зоне карьеры. По левую руку в зоне знаний можно хранить книги и полезные журналы. А по правую, в зоне связей — телефон, а также визитницу", — сообщила астролог.
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