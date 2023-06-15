Эксперт по фэншуй Татьяна Чодрон порекомендовала избавиться от тяжёлых люстр и балок над кроватями во избежание проблем со здоровьем.
Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, наличие источника воды в спальне нередко приводит к заболеваниям мочеполовой системы. Эксперт призвала не размещать кровать около водопроводных труб или аквариумов. Кроме того, она посоветовала избегать тяжёлых люстр и искусственных балок.
"Такие вещи будут оказывать "давление" на тело. Заболеет в первую очередь тот орган, над которым они висят", — считает Чодрон.
Как пояснила специалист, из-за обилия тяжёлых предметов в спальне человек начинает всё чаще жаловаться на подавленное состояние.
Помимо этого, она добавила, что плита, расположенная рядом с холодильником или мойкой, негативно влияет на работу пищеварительной системы.
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