Эксперт по фэншуй Николаева назвала привычки, от которых зависит благополучие в доме

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Созданию благополучной атмосферы в доме способствуют привычки готовить еду в тишине и мыть обувь сразу же по возвращению с улицы. Об этом проинформировала астролог и эксперт по фэншуй Ольга Николаева.

Фото: http://cdn.home-designing.com/

Она рекомендует также сразу переодеваться в домашнюю одежду, возвращаясь с улицы. Верхней одежде при этом не место на спальных местах, заявила эксперт. То же касается и уличной обуви, отметила Николаева.

"Никогда не ходите в ней по комнатам и старайтесь не оставлять грязной — протирайте сразу же, как пришли", — советует астролог.

Во время приготовления пищи желательно включать звуки природы, флейты, скрипки либо спокойную классику, сообщает сайт Москва 24.

После ухода гостей Николаева рекомендует проводить уборку. Таким образом вы избавите дом от всей негативной энергии, резюмировала эксперт по фэншуй.

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