Руководитель Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин поучаствовали в намазе по случаю священного праздника Курбан-байрам, отмечаемого 28 июня.
Мероприятие состоялось в здании новой мечети "Ал Тан им. Габдрахима Утыз-Имяни", которая вмещает в себя 1,1 тысячи человек, пишет inkazan. ru.
Муфтий Камиль Самигуллин провёл проповедь, в которой напомнил историю появления Курбан-байрама и раскрыл духовный и нравственный смысл этого праздника. Он призвал всех верующих мусульман к уважительному отношению друг к другу.
Новая мечеть находится на улице Дубравной на территории Приволжского района. Строительство двухэтажного религиозного объекта стартовало ещё в 2018 году. Он занимает площадь в 2,4 тысячи квадратных метров.
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