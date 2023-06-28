Глава Татарстана Минниханов посетил новую казанскую мечеть для праздничного намаза

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин поучаствовали в намазе по случаю священного праздника Курбан-байрам, отмечаемого 28 июня.

Мероприятие состоялось в здании новой мечети "Ал Тан им. Габдрахима Утыз-Имяни", которая вмещает в себя 1,1 тысячи человек, пишет inkazan. ru.

Муфтий Камиль Самигуллин провёл проповедь, в которой напомнил историю появления Курбан-байрама и раскрыл духовный и нравственный смысл этого праздника. Он призвал всех верующих мусульман к уважительному отношению друг к другу.

Новая мечеть находится на улице Дубравной на территории Приволжского района. Строительство двухэтажного религиозного объекта стартовало ещё в 2018 году. Он занимает площадь в 2,4 тысячи квадратных метров.

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