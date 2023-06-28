Глава Башкирии Хабиров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Лидер Республики Башкирия Радий Хабиров обратился с поздравительной речью к верующим по случаю священного праздника Курбан-байрам, который отмечают сегодня, 28 июня.

В этот день мусульмане возносят свои молитвы ко Всевышнему, говорится в поздравлении Хабирова в социальных сетях.

"На протяжении многих веков представители разных народов, исповедуя разные религии, говоря на разных языках, в мире и согласии живут на земле Башкортостана, — подчеркнул Хабиров. — И в этом незыблемом единстве — наша сила. Всем здоровья, мира и добра!"

Лидер Башкирии пожелал соотечественникам тепла и уюта в домах, взаимопонимания и любви, пишет mkset. ru.

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