В Башкирии ввели ограничения на Курбан-байрам

Не больше сотни человек должно находиться в мечети на Курбан-байрам. Такие правила для одного из главных мусульманских праздников ввели в этом году в Башкирии.

Решение местные власти приняли после консультации с санитарными врачами.

"Тридцать первого июля состоится мусульманский праздник — Курбан-байрам, очень любимый праздник. По традиции принято собираться, проводить обряд жертвоприношения. Но учитывая санитарно-эпидемиологические правила, мы с нашими духовными лидерами провели консультации, как проводить. Опять же существует целый ряд стандартов, как его проводить. Это и один человек на четыре квадратных метра, и не более 100 человек в мечети. Я прошу на это обратить внимание", — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6607 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стал 21 человек. Выздороветь смогли уже 4845 пациентов.

Ранее сообщалось, что у подножия горы Торатау в Башкирии открылся экоотель. Он построен в виде соцветий курая. Отель представляет собой семь юрт, в которых одновременно могут расположиться до 50 туристов. Восьмая юрта расположена в центре — там находится кафе.