У подножия горы Торатау в Башкирии открылся экоотель

В Башкирии у подножия горы Торатау появился одноимённый экоотель в виде соцветия курая. Он начал принимать гостей уже 3 июля.

Отель представляет собой семь юрт, в которых одновременно могут расположиться до 50 туристов. Восьмая юрта расположена в центре — там находится кафе.

По словам зампредседателя Госкомитета Республики по туризму Элины Гатауллиной, первыми постояльцами необычного отеля стали туристы из Москвы — они прибыли на Международный форум урбанистики.

На церемонии открытия экоотеля предпринимателям, построившим данный объект, а также администрации Ишимбайского района и представителям геопарка от лица Госкомитета вручили благодарственные письма.

Экоотель уже пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Больше всего объект заинтересовал людей, проживающих в северной части региона. Многие из них ранее ни разу не посещали шиханы из-за отсутствия гостевой инфраструктуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг.