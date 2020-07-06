Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Омске таксист изнасиловал пассажирку, а затем отвез её домой
Эксперт: идея добавить вопросы о COVID в ЕГЭ – перегиб
Обнаружена тайная переписка историка-расчленителя Соколова с любовницей
Украинского футболиста задержали в России за шпионаж
Украинский экс-футболист арестован в Москве по делу о шпионаже
Мария Захарова рассказала о своих новых песнях
Роспотребнадзор: "В России нет угрозы распространения бубонной чумы"
В Пермском крае построили горнолыжный курорт
В Казахстан отправились российские врачи для борьбы с COVID-19

У подножия горы Торатау в Башкирии открылся экоотель

Туризм

В Башкирии у подножия горы Торатау появился одноимённый экоотель в виде соцветия курая. Он начал принимать гостей уже 3 июля.

Отель представляет собой семь юрт, в которых одновременно могут расположиться до 50 туристов. Восьмая юрта расположена в центре — там находится кафе.

По словам зампредседателя Госкомитета Республики по туризму Элины Гатауллиной, первыми постояльцами необычного отеля стали туристы из Москвы — они прибыли на Международный форум урбанистики.

На церемонии открытия экоотеля предпринимателям, построившим данный объект, а также администрации Ишимбайского района и представителям геопарка от лица Госкомитета вручили благодарственные письма.

Экоотель уже пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Больше всего объект заинтересовал людей, проживающих в северной части региона. Многие из них ранее ни разу не посещали шиханы из-за отсутствия гостевой инфраструктуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг.

Последние материалы
Песков: Россия продолжит помогать Донбассу
Всемирный банк ожидает спад ВВП России на 6%
Канделаки назвала Уткина националистом
У подножия горы Торатау в Башкирии открылся экоотель
Путин не знает, когда власти других стран начнут принимать россиян
Зеленский считает, что в "сдаче" Крыма виноват Турчинов
Стало известно, как опальный отец Сергий скрыл судимость за убийство
Новые места в детских садах появятся в России в этом году
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
В Москве похолодает до 10 градусов выше нуля
Популярное
Экономика и бизнес
Воду из колодцев и скважин в России обложат налогом

С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.

Воду из колодцев и скважин в России обложат налогом
Блогер дал совет Александру Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Блогер дал совет Александру Лукашенко
Центр
Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил своих детей с новой девушкой
Любовь Степушова Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Российским детям могут запретить любоваться радугой Василий Амирджанов Усам Оздемиров Какая революция на дворе? Четвертая промышленная... Усам Оздемиров
Комментарии
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
Преодолевая травму: либералы решают, как быть дальше
Представителя схиигумена Сергия пытались "купить"
Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Москвичей предупредили о встречах с дикими кабанами
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Российским детям могут запретить любоваться радугой
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Зеленского с женой уличили в уклонении от уплаты налогов
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Ефремов до сих пор не смог вспомнить детали ДТП
Ефремов до сих пор не смог вспомнить детали ДТП
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Карасёв: Донбасс войдет в состав РФ с помощью правок в Конституции
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ