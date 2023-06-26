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В Сарове осудили двух бывших сотрудниц УФССП

0:51
Общество

В Сарове осудили двух бывших сотрудниц службы судебных приставов, пойманных на преступлении. Об этом сообщает newsnn. ru.

Отмечается, что преступницы удаляли из базы Госавтоинспекции неоплаченные штрафы. Первоначально незаконной деятельностью промышляла одна сотрудница, затем к её злодеяниям присоединилась начальница Саровского отделения приставов.

Женщины ставили свою электронную подпись на незавершённых делах. В основном это были штрафы за нарушение правил дорожного движения. После этого они удаляли взыскания из базы.

Всего преступницы незаконно закрыли 56 штрафов, тем самым нанеся бюджету ущерб в размере 2 млн рублей. Обе были приговорены к двум годам лишения свободы условно.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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