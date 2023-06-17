Стюардесса рассказала, кто из пассажиров более эгоистичен — мужчины или женщины

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Стюардесса со стажем рассказала об опыте работы и поделилась любопытными наблюдениями.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По её словам, пассажиры-мужчины чаще эгоистично ведут себя, нежели женщины. Её слова приводит издание Daily Star.

"Я видела много случаев, когда мужчины требовали повышения класса обслуживания и оставляли своих жён в экономклассе без колебаний или оглядки на свою половинку", — отметила экс-стюардесса.

По её словам, такое поведение редкость среди пассажирок.

Также она рассказала, что среди пассажиров немало таких, кто считает себя всегда правым. Однажды один мужчина разозлился, потому что не получил более дешёвое мороженое из бюджетных мест, сидя в бизнес-классе.

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