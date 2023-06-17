За полмесяца лета рост ценники на туры поставили рекорд. В среднем цены подскочили на 5 процентов, а по некоторым направлениям и до 30 процентов.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
А главная причина роста — курс валют. В начале недели российский рубль ощутимо "упал", обновив годовой минимум против доллара. Ценники на туры отреагировали, что повлияло на пересчет стоимости турпакетов и билетов международного сообщения.
"Естественно, изменения курса доллара и евро оказывают прямое влияние на конечную стоимость туристических поездок", — отметил эксперт.
Однако есть и плюсы, которые могут чуть снизить цены. Во-первых, расширение перевозки способствует появлению бюджетных туров — правда, снижать особо цены перевозчики не спешат. Во-вторых, есть спецпредложения в пакетных турах по нескольким направлениям, которые иногда дают возможность отпускникам сэкономить.
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