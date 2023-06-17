Общественность предупредили о психологическом кризисе, который наступит после завершения затяжной спецоперации.
Миллионам граждан нужно будет возвращаться к привычной жизни. Важно понимать, что уверенное развитие государства в перспективе одного или двух десятилетий невозможно без психического здоровья населения.
О необходимости развития такой помощи в России заявлял ранее президент Владимир Путин. Поэтому главной задачей является в настоящее время укрепление "морального здоровья" граждан, отмечают эксперты.
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