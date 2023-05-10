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Совбез РФ: спецоперация в значительной мере помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины

0:36
Мир

Решение Российской Федерации о проведении военной спецоперации по освобождению Донбасса в значительной степени способствовало перекрытию поставок наркотиков с территории Украины. Речь идёт о запрещённых веществах, которые предназначались для российской молодёжи, следует из сегодняшнего заявления Совбеза РФ.

Совбез РФ: спецоперация в значительной мере помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины
Фото: kremlin.ru

Напомним, о начале СВО президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Главной целью Кремля российский лидер назвал демилитаризацию Украины.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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