Совбез РФ: спецоперация в значительной мере помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины

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Решение Российской Федерации о проведении военной спецоперации по освобождению Донбасса в значительной степени способствовало перекрытию поставок наркотиков с территории Украины. Речь идёт о запрещённых веществах, которые предназначались для российской молодёжи, следует из сегодняшнего заявления Совбеза РФ.

Фото: kremlin.ru

Напомним, о начале СВО президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Главной целью Кремля российский лидер назвал демилитаризацию Украины.