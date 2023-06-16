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В Госдуме объяснили призыв Путина платить детские пособия независимо от доходов семьи

2:17
Общество

Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru рассказала, что имел в виду Владимир Путин, когда говорил о новой схеме выплаты детских пособий.

В Госдуме объяснили призыв Путина платить детские пособия независимо от доходов семьи
Фото: pixabay.com

Путин на выступлении ПМЭФ заявил, что платить пособия на детей до 1,5 года нужно, невзирая на доходы семьи.

Бессараб объяснила, что ежегодно пособие пересматривается.

"То есть, если семья выходит из соответствующего уровня бедности, переходит его черту, то пособие может не выплачиваться. Критерии нуждаемости составляют один прожиточный минимум на человека, члена семьи в соответствующем регионе Российской Федерации. Имеется в виду, если пособие получается на ребёнка, то прожиточный минимум на ребенка, если пособие выплачивается беременной женщине, то прожиточный минимум на трудоспособного человека", — рассказала представитель Госдумы РФ.

Она отметила, что президент России предлагает при назначении пособия не отслеживать изменения по доходности.

"То есть если назначено пособие на 12 месяцев, то граждане будут получать его все 12 месяцев независимо от того, что, например, серьёзно увеличатся доходы граждан в этот период", — пояснила Бессараб.

Депутат ГД отметила, что споры ведутся о том, имеет ли мать ребёнка до 1,5 года право получать пособие, если она работает.

"Понятно, что никто не хочет ухудшить положение мамы. С одной стороны, да, у нас есть в трудовом законодательстве, в семейном законодательстве право любому члену семьи (отцу, бабушке, дедушке) осуществлять уход за ребенком и получать соответствующее пособие по уходу за ребенком, а мама, конечно, может работать в этот момент. Но государство особую задачу возлагает именно на маму, на материнское воспитание, поэтому президент ставит точку в этой дискуссии, говоря о том, что мама может быть частично занята, я думаю, что с учётом удалённой работы, это тоже всем понятно, и при этом продолжать получать пособие", — рассказала Бессараб.

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Детские пособия: что изменится в 2023 году?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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