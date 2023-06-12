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Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка

1:13
Общество

Граждане РФ могут остаться без детских пособий, если забудут подать через год повторное заявление на его получение. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка
Фото: https://www.autoappassionati.it/

"Пособия устанавливаются на 12 месяцев. Пока этот срок не прошел, семья пользуется пособием. Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей", — сказала Светлана Бессараб в разговоре с URA. RU.

Депутат добавила, что если в доходе семьи в течение года произошли изменения, или ребёнок вырос, в повторном начислении пособия семье может быть отказано.

При этом Бессараб пообещала, что теперь россияне не будут испытывать много проблем с получением пособий. По словам депутата, власти установили единые сроки, когда выплачиваются пособия. Теперь это будет происходит синхронизированно.

"В мае подали, в июне все получат в один день пятого числа", — добавила депутат.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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