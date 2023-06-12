Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Граждане РФ могут остаться без детских пособий, если забудут подать через год повторное заявление на его получение. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: https://www.autoappassionati.it/

"Пособия устанавливаются на 12 месяцев. Пока этот срок не прошел, семья пользуется пособием. Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей", — сказала Светлана Бессараб в разговоре с URA. RU.

Депутат добавила, что если в доходе семьи в течение года произошли изменения, или ребёнок вырос, в повторном начислении пособия семье может быть отказано.

При этом Бессараб пообещала, что теперь россияне не будут испытывать много проблем с получением пособий. По словам депутата, власти установили единые сроки, когда выплачиваются пособия. Теперь это будет происходит синхронизированно.

"В мае подали, в июне все получат в один день пятого числа", — добавила депутат.

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