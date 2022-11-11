Останина о законе о традиционных ценностях: Чтобы выстраивать семейную политику

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Pravda.Ru рассказала о значении законопроекта о сохранении и укреплении традиционных ценностей.

Представитель Госдумы напомнила, что Владимир Путин 9 ноября издал указ "Об укреплении традиционных семейных ценностей".

"А у нас главный семейный документ — это Семейный кодекс, который был принят ещё в 1996 году. Поэтому глава первая этого Семейного кодекса определяет начало всей нашей семейной политики, так и называется "Основы начала семейной политики". Для того чтобы выстраивать эту семейную политику, надо и закрепить понятие "традиционных семейных ценностей"", — объяснила эксперт.

Останина отметила, что главная задача Семейного кодекса — это защита интересов семьи.

"Даже в Конституции записан брак как союз мужчины и женщины. Традиционные семейные ценности — это еще и многопоколенческая семья: бабушки, дедушки, дети, необходимость заботы о старшем поколении, необходимость заботы со стороны старшего поколения о детях и внуках, с другой стороны, бережное отношение к традициям этой же самой семьи, культурным традициям этой семьи, к тому, что всегда почитается в этой семье", — рассказала представитель ГД.

Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей объяснила, что государство должно реализовывать семейную политику, которая подразумевает выплату детский пособий, заботу о женщине-матери.

"День матери, День отца, у нас есть День семьи, любви и верности — это то, что делает государство. А внутри самой семьи как у нас дела обстоят? Соблюдаются ли права ребенка в этой семье, есть ли уважение к старшим со стороны детей? И вот в этой части мне показалось правильным внести в Семейный кодекс вот это определение традиционных семейных ценностей, с тем, чтобы потом уже можно было бы говорить об их укреплении", — сказала Останина.

Ранее президент России высказался о важности традиционных ценностей в своей валдайской речи.