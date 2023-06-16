Эксперты рассказали, почему домашние собаки становятся страшнее бродячих

В последнее время всё чаще информируют о случаях нападения собак на людей. По этому поводу в Госдуме рассматривают законопроект о регулировании численности бродящих животных на улицах и меры ответственности недобросовестных хозяев животных. Причем иногда граждане могут пострадать и от своих домашних собак.

Фото: takprosto.cc/

Многие эксперты сошлись во мнении, что уход за животным и его воспитание требует много времени и вложений. Также отмечается, что если люди планируют взять собаку из приюта, то перед передачей животного в семью её необходимо показать зоопсихологу, чтобы выявить агрессивные черты характера и особенности психики.

Также будущим владельцам собак следует тщательно изучить породу, повадки, болезни и учитывать факторы, которые могут негативно сказаться на поведении питомца, стать возбудителем негативный эмоций, подчеркивают специалисты. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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