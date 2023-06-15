Полиция Приморья установила личность малолетних живодеров, убивших собаку

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники правоохранительных органов Приморского края установили личность подростков, которые жестоко расправились с собакой в Кировском районе региона. Об этом сообщает vostokmedia. com.

Фото: https://adonius.club/

Подозреваемыми оказались школьники 12, 13 и 15 лет. В связи с тем, что двое из детей не достигли возраста уголовной ответственности, наказание легло на плечи их родителей.

Об ужасном случае стало известно из видеозаписи, которую в социальных сетях разместили сами живодеры.

Сотрудники полиции изъяли у подростков нож, которым была убита бездомная собака. С задержанными была проведена профилактическая беседа. Родители были привлечены к административной ответственности.

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