Сотрудники правоохранительных органов Приморского края установили личность подростков, которые жестоко расправились с собакой в Кировском районе региона. Об этом сообщает vostokmedia. com.
Подозреваемыми оказались школьники 12, 13 и 15 лет. В связи с тем, что двое из детей не достигли возраста уголовной ответственности, наказание легло на плечи их родителей.
Об ужасном случае стало известно из видеозаписи, которую в социальных сетях разместили сами живодеры.
Сотрудники полиции изъяли у подростков нож, которым была убита бездомная собака. С задержанными была проведена профилактическая беседа. Родители были привлечены к административной ответственности.
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