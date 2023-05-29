В приграничных с Украиной регионах РФ нужно сформировать тероборону. Такое заявление сделал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский напомнил, что полностью перекрыть границу с Украиной ввиду её большой протяжённости не представляется возможным. Однако, основываясь на опыте ДНР, здесь большую пользу может принести тероборона, участниками которой могут стать сотрудники силовых ведомств: Росгвардии, МВД, а также военные в отставке.
Вооружение же бойцы теробороны должны получать в заявительном порядке. Именно так делалось в ДНР, и это, по словам советника Пушилина, себя оправдывает.
"При этом уровень преступности в ДНР до сих пор остается на очень низком уровне. Я считаю, что власть должна доверять людям и давать им возможность защитить себя", — сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обсуждении вопроса вооружения теробороны, которое может потребовать изменения действующего законодательства.
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