Советник Пушилина Кимаковский: в приграничных областях с Украиной нужно создавать тероборону

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В приграничных с Украиной регионах РФ нужно сформировать тероборону. Такое заявление сделал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Фото: vk.com/gladkov_vv

Кимаковский напомнил, что полностью перекрыть границу с Украиной ввиду её большой протяжённости не представляется возможным. Однако, основываясь на опыте ДНР, здесь большую пользу может принести тероборона, участниками которой могут стать сотрудники силовых ведомств: Росгвардии, МВД, а также военные в отставке.

Вооружение же бойцы теробороны должны получать в заявительном порядке. Именно так делалось в ДНР, и это, по словам советника Пушилина, себя оправдывает.

"При этом уровень преступности в ДНР до сих пор остается на очень низком уровне. Я считаю, что власть должна доверять людям и давать им возможность защитить себя", — сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обсуждении вопроса вооружения теробороны, которое может потребовать изменения действующего законодательства.

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